صلاح عبدالله يودع صديقه الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة

صلاح عبدالله يودع صديقه الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة

صلاح عبدالله يودع صديقه الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين محمود

بكلمات مؤثرة، ودع الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه على موقع «إنستجرام» صديقه الراحل سليمان عيد، بعدما دخل في حالة من البكاء والانهيار أثناء تشييع الجثمان.

ونشر صلاح عبدالله صورة للراحل سليمان عيد معلقًا: «أطمن يا سولوم ماتقلقلش عليَّا أنا بقيت كويس وبطلت عياط وبدعيلك من قلب قلبي يا عشرة العمر يا غالي، نومة هنية في الجنة ونعيمها يا سليمان بإذن الرحمن الرحيم، الفاتحة والدعاء لأطيب خلق الله سليمان عيد».

وفاة سليمان عيد

رحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد صباح أمس بشكل مفاجئ بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط في الدورة الدموية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في سيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.



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