 وزير الشؤون النيابية يشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

 وزير الشؤون النيابية يشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

 وزير الشؤون النيابية يشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صباح اليوم، احتفالية الطائفة الإنجيلية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، التي أُقيمت في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

حرص المستشار محمود فوزي، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشيدًا بالدور البارز الذي تلعبه الكنيسة الإنجيلية في تعزيز قيم المحبة والتعايش المشترك.

وأكد الوزير تطلعه لأن تكون هذه المناسبة المجيدة فرصة لمزيد من التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لوطننا العزيز، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير محمود فوزي، أن رسالة مصر التي يعبر عنها دائمًا رئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبإصرار هي السلام، فمصر دولة داعية دائمًا للسلام.

وأشار الوزير إلى أن متانة النسيج المجتمعي ترجع إلى قوة مؤسساتها واصطفافها وأصالة معدن أبنائها وأيضًا إلى احترام الدولة لمبادئ المواطنة قولًا وفعلًا واحترامها الصادق للدستور الذي يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين.

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