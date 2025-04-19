«جبران» يلتقي نائب وزير الموارد البشرية السعودي لبحث تفعيل التعاون المشترك

«جبران» يلتقي نائب وزير الموارد البشرية السعودي لبحث تفعيل التعاون المشترك

«جبران» يلتقي نائب وزير الموارد البشرية السعودي لبحث تفعيل التعاون المشترك

التقى وزير العمل، محمد جبران اليوم السبت، مع عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، للتباحث في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين وفي كل المجالات، وأشارا إلى أهمية تكثيف الجهود لتفعيل سبل التعاون في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وتنقل الأيدي العاملة.

وأشاد الجانبان باتفاقية الفحص المهني الموقعة بين البلدين، بهدف تصدير كوادر مصرية ماهرة ومدربة واعية بحقوقها وواجباتها، كما أكدا أن الربط الإلكتروني بين البلدين خطوة مهمة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بمجالات العمل.

تطوير منظومة العمل

وأشاد جبران بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تطوير منظومة العمل من كل جوانبها، مؤكدا جاهزية الوزارة لتوفير فرص العمل المطلوبة لسوق العمل السعودي، وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على التنسيق في كل المحافل العربية والدولية في ما يخص ملفات العمل المشتركة.

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