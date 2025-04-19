بعد يوم من رحيل صديقه سليمان عيد.. أحمد رزق يعلن وفاة عمته

بعد يوم من رحيل صديقه سليمان عيد.. أحمد رزق يعلن وفاة عمته

بعد يوم من رحيل صديقه سليمان عيد.. أحمد رزق يعلن وفاة عمته

كتبت : أميرة عزالدين

أعلن الفنان أحمد رزق وفاة عمته منذ قليل، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد 24 ساعة من رحيل صديقه الفنان سليمان عيد، ووداعه إلى مثواه الأخير.

وفاة عمة الفنان أحمد رزق

كتب الفنان أحمد رزق في منشوره: «توفيت إلى رحمة الله عمتي الغالية الحاجة فاطمة رزق، والدة كل من: الدكتور محمود سامي أبو زيد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والمهندس مصطفى أبو زيد، والدكتورة ميرفت أبو زيد، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

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وكان آخر ظهور للفنان أحمد رزق في جنازة سليمان عيد في الساعات الماضية، إذ ظهر عليه علامات الحزن الشديد والصدمة.

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