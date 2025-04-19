بدء عزاء سليمان عيد.. وحمدي الميرغني أول الحاضرين

بدأ منذ قليل، عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الاصدقاء والأقارب.

وحرص الفنان حمدي الميرغني أن يكون أول الحضور في عزاء سليمان عيد، إذ أنه ابن أخت الفنان الراحل، كما حضر أيضا كريم الحسيني.

جنازة سليمان عيد

وتوفي سليمان عيد صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ونقل إلى أحد المستشفيات ولكنه رحل عن عالمنا فور وصوله، وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر أمس بمسجد المجمع الإسلامي في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، محمد لطفي، محمد محمود، أشرف زكي، ريهام عبد الغفور، أحمد رزق، محمد رياض، إيهاب فهمي.