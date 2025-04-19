ليلى علوي وإسعاد يونس وخالد يوسف يشاركون في عزاء سليمان عيد

يُقام حاليا عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء، ووصل منذ قليل أشرف زكي، ونيرمين الفقي، إسعاد يونس، ليلى علوي، أيتن عامر، أحمد صيام، عمرو عبد الجليل، فتوح أحمد، كريم عفيفي.

جنازة سليمان عيد

ورحل عن عالمنا سليمان عيد، يوم أمس، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، بعد صلاة الفجر، حيث نُقل إلى أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، ولكنه توفي، وحضر جنازته عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد رزق، أحمد السقا، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز.

آخر أعمال سليمان عيد

ويُعرض حاليا فيلم فار بـ7 أرواح في جميع السينمات بمصر والوطن العربي، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، تدور أحداث العمل حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، ما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.