عمرو يوسف وأحمد السقا وإيمي سمير غانم يقدمون واجب العزاء في سليمان عيد

يستمر توافد الفنانين على عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، إذ حضر منذ قليل رامي إمام، أحمد رزق، عمرو يوسف، حسن الرداد، أبو الليف، دياب، هنا الزاهد، نور النبوي، أحمد السقا، دينا، كريم محمود عبد العزيز، محمد أبو داوود، حمادة هلال، سامح عبد العزيز، كزبرة، عنبة، نور إيهاب.

كما حضر أيضا ايمي سمير غانم، محمود البزاوي، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري، صلاح عبد الله، شريف منير، نشوى مصطفى، مي كساب، إياد نصار، بيومي فؤاد، أحمد زاهر، عمرو الليثي.

جنازة سليمان عيد



وتوفي سليمان عيد صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ونقل إلى أحد المستشفيات ولكنه رحل عن عالمنا فور وصوله، وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر أمس بمسجد المجمع الإسلامي في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، محمد لطفي، محمد محمود، أشرف زكي، ريهام عبد الغفور، أحمد رزق، محمد رياض، إيهاب فهمي.