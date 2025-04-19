يسرا وأمير كرارة وهشام جمال يصلون عزاء سليمان عيد

توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني على عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

عزاء سليمان عيد

وحضر عزاء سليمان عيد منذ قليل، منال سلامة وزوجها عادل أديب، كريم السبكي، هشام جمال، أحمد آدم، أوس أوس، محمد عبد الرحمن توتا، صبري فواز، مجدي الهواري، كما حضر أيضا حسن الرداد، أمير كرارة، صابرين، أحمد داود وهلا رشدي، عمرو الليثي، ياسين السقا، أحمد آدم، ووصل في وقت سابق، أشرف زكي، نيرمين الفقي، إسعاد يونس، ليلى علوي، أيتن عامر، أحمد صيام، عمرو عبد الجليل، فتوح أحمد، كريم عفيفي.

نجوم الفن ينعون سليمان عيد

وبعد رحيل سليمان عيد عن عالمنا، تحولت صفحات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرداق عزاء، إذ كتبت يسرا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وجعت قلبي يا راجل يا طيب يا خفيف وقريب على قلوبنا كلنا.. فراقك صدمة لينا ولكل حبايبك.. ربنا يرزقك الجنة ونعيمها.. خالص عزائي للأسرة ولكل حبايبك».

وكتب أحمد السقا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا سليمان.. مع السلامة يا صاحبى، يا عشرة العمر، يا أطيب خلق الله.. ربنا يرحمك ويصبر أهلك وولادك ويصبرنا جميعًا.. برجاء الدعاء».