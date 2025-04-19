أحمد موسى مشيدا بالطرق الجديدة: زي الحرير وتسهل الحركة والانتقال

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجودة الطرق والمحاور التي تم إنشاؤها على أرض مصر، قائلا: «الطريق من القاهرة لسانت كاترين حرير وتم تطويره بشكل كبير، والطرق الجديدة زي الحرير وتسهم في تسهيل التحرك والوصول من منطقة لأخرى في وقت قياسي».

وقال خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم: «وصلت من سانت كاترين للقاهرة في 5 ساعات فقط وهناك حجم إنجاز كبير في الدولة المصرية».

وأوضح الإعلامي أحمد موسي أن الدولة نفذت شبكة طرق عملاقة ساعدت في تقليل الوقت للمسافرين وحققت السيولة المرورية بعدما كنا نشاهد الكثافات المرورية التي تعيق قائدي السيارات.