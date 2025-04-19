الفرق الطبية بالإسماعيلية تقدم هدايا للأطفال في احتفالات عيد القيامة المجيد

عمرو الورواري

شاركت الفرق الطبية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، المواطنين في احتفالات عيد القيامة المجيد، إلى جانب العمل في التأمين الطبي لاحتفالات وقداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إن فرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة و«التواصل المجتمعي»، شاركت في التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة، إلى جانب تنظيم مسابقات للمعلومات العامة للأطفال، وتقديم الهدايا والبالونات للفائزين.

منشورات صحية لزيادة توعية المواطنين على هامش الاحتفالات

وقالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، في بيان صحفي، إنه إلى جانب مشاركة فرق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، والعناية بصحة المرأة والاعتلال الكلوي، قدمت الفرق الطبية رسائل صحية ومنشورات توعوية صحية.

وأكدت أن فريق التواصل المجتمعي ‎قدم التوعية الصحية للمواطنين داخل الكنائس، والتي تستمر حتى انتهاء فترة الأعياد، إلى جانب وجود سيارات إسعاف وعيادات متنقلة، وأثنى زائرو الكنيسة على الجهد المبذول من أعضاء الفريق الصحي للتأمين الطبي، للاحتفال بعيد القيامة المجيد.