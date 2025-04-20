«الصناعة» تعيد تشكيل مجلس تحديث الصناعة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الصناعة رقم 98 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة، وذلك في العدد 89 في 20 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعاد تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

- مساعد الوزير للشؤون المالية والموازنات ممثلا عن وزارة الصناعة.

- رئيس قطاع شؤون الصناعة - ممثلا عن وزارة الصناعة.

- المهندسة نهاد مرسي - مساعد الوزير الشؤون البنية الأساسية - ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- هالة أحمد فرج - رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل وإدارة الدين - ممثلا عن وزارة المالية.

- الدكتورة داليا الهواري - نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والأداء الاقتصادي والبحوث بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - ممثلا عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

- الدكتور حسام الدين عثمان - نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي - ممثلا عن الجامعات والمراكز البحثية.

- المهندس شريف الصياد - ممثلا عن القطاع الخاص «مجال الصناعات الهندسية».

- المهندس أشرف الجزايرلي - ممثلا عن القطاع الخاص «مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية».

- المهندس أحمد عبد الحميد ممثلا عن القطاع الخاص «مواد البناء».

- المهندس محمود محمد سرج - ممثلاً عن القطاع الخاص «صناعة الجلود».

- الدكتور جمال الدين نصر الليثي - ممثلا عن القطاع الخاص، في مجال الصناعات الدوائية.

- المهندس محمد زكي السويدي - ممثلا عن القطاع الخاص اتحاد الصناعات المصرية.

- محمد أسامة بكري ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

- أيمن عشري مرجان ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تكون مدة المجلس 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، بينما جاء في المادة الثالثة من القرار، يدعي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

أما المادة الرابعة من القرار، فجاء بها أن ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.