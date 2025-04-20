حذّرت وزارة الصحة والسكان 5 فئات من الإفراط في تناول الأسماك المالحة خلال احتفالات شم النسيم، وأوصت بالتقليل من الكميات المستهلكة منها، نظرا لما قد تسببه من مخاطر صحية، وجاء هذا التحذير في منشور نُشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة، متضمنا مجموعة من النصائح والإرشادات التي ينبغي على المواطنين اتباعها خلال الاحتفال بهذه المناسبة.
«الصحة» تحذر 5 فئات من الإفراط في تناول الأسماك المالحة.. تسبب مخاطر صحية
«الصحة» تحذر 5 فئات من الإفراط في تناول الأسماك المالحة.. تسبب مخاطر صحية
5 فئات ممنوعة من تناول الأسماك المالحة في شم النسيم
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تلك الفئات تشمل الحوامل، والأطفال، وكبار السن، ومرض الضغط، ومرضى الكلى، وأرجع سبب عدم الأكثار من تناول الأسماك المالحة خلال اختفالات شم النسيم غدا الاثنين، لاحتوائها على 17% من وزنها على الأملاح المضرة، ونصح بالآتي:
- شراء الأسمال المالحة من مصدر موثوق تخضع للرقابة.
- ممنوع شراء الأسماك المالحة نهائيا من الباعة الجائلين.
- ممنوع شرب المياه الغازية.
- شرب كميات من المياه للحفاض على رطوبة الجسم، خاصة مع ارتفاع الحرارة.
- الحرص على تناول الخضروات الطازحة مثل «الخس، والجرجير، والبقدونس».
- فى حالة تناول الأسماك الماحة فى شم النسيم، ويجب الحرص على تناول المشروبات الساخنة مثل «الشاي الأخضر، الكركدية ، اليانسون» لانها تساعد كثيرا على تطهير الجسم من السموم.
- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية مثل «ازدواج الرؤية، ضيق فى التنفس، جفاف الحلق، صعوبة في البلع» التوجه سريعا إلى أقرب مستشفى أو مركز للسموم لتلقي العلاج اللازم، أو سرعة الأتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 137أو 16474.