«الصحة» تحذر 5 فئات من الإفراط في تناول الأسماك المالحة.. تسبب مخاطر صحية

حذّرت وزارة الصحة والسكان 5 فئات من الإفراط في تناول الأسماك المالحة خلال احتفالات شم النسيم، وأوصت بالتقليل من الكميات المستهلكة منها، نظرا لما قد تسببه من مخاطر صحية، وجاء هذا التحذير في منشور نُشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة، متضمنا مجموعة من النصائح والإرشادات التي ينبغي على المواطنين اتباعها خلال الاحتفال بهذه المناسبة.

5 فئات ممنوعة من تناول الأسماك المالحة في شم النسيم

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تلك الفئات تشمل الحوامل، والأطفال، وكبار السن، ومرض الضغط، ومرضى الكلى، وأرجع سبب عدم الأكثار من تناول الأسماك المالحة خلال اختفالات شم النسيم غدا الاثنين، لاحتوائها على 17% من وزنها على الأملاح المضرة، ونصح بالآتي: