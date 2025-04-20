سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-4-2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-4-2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-4-2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

كشفت البنوك المصرية عن تحديث في سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-4-2025 مقابل الجنيه المصري؛ إذ سجلت العملة السعودية اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر نحو 13.56 جنيه للشراء، مقابل 13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويأتي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد من خلال التحديث الموضح عبر مواقع البنوك الرسمية كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 13.56 جنيه للشراء، مقابل 13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

تحدد سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوى 13.60 جنيه للشراء مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مستوى 13.92 جنيه للشراء مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ناهز سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.56 جنيه للشراء مقابل 13.63 جنيه للبيع.

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