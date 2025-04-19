سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري

كشفت المواقع الإلكترونية للبنوك عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري، حيث سجل نحو 13.56 جنيه للشراء، مقابل 13.63 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر.


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت وفقًا لآخر التحديثات المعلنة للبنوك عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى 13.56 جنيه للشراء مقابل 13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.59 جنيه للشراء مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 13.57 جنيه للشراء مقابل 13.63 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك مصر

تحدد سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 13.56 جنيه للشراء مقابل 13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة إلى 13.56 جنيه للشراء مقابل 13.63 جنيه للبيع.

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