كشف ملابسات فيديو تعاطي مواد مخدرة وضبط المتهمين بالقليوبية

كشف ملابسات فيديو تعاطي مواد مخدرة وضبط المتهمين بالقليوبية

كشف ملابسات فيديو تعاطي مواد مخدرة وضبط المتهمين بالقليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خمسة أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

عقب الفحص، تم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وهم خمسة أشخاص، ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة القسم. وعُثر بحوزتهم على كمية من لاصق الأحذية.

بمواجهتهم، أقروا باستخدام المواد المضبوطة في التعاطي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفين وحماية المجتمع.

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