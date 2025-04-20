كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة وضبط المتهم في الإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفلة داخل أحد العقارات بالإسكندرية.

عقب الفحص، حددت وزارة الداخلية وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عاطل لديه معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم. وعُثر بحوزته على كمية من مخدري الهيروين والآيس.

كما تم تحديد الطفلة الظاهرة في الفيديو، وهي نجلة زوجته، تبلغ من العمر 3 سنوات. وبمواجهته، أقر بقيامه بالتعدي عليها لتأديبها بسبب كثرة بكائها، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحماية المجتمع.