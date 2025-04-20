كشف ملابسات فيديو لطفل يجلس أعلى سقف سيارة وضبط قائدتها

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدة سيارة بالسماح لنجلها بالجلوس أعلى سقف السيارة أثناء سيرها بأحد الطرق في الجيزة، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

عقب الفحص، تمّ تحديد وضبط السيارة وقائدتها، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهتها، أقرت بأنها فوجئت بنجلها يغافلها ويخرج من فتحة سقف السيارة في أثناء سيرها، إلا أنها أنزلته فورًا خوفًا على حياته.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضمان سلامة المواطنين.