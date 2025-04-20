توريد 3763 طن قمح للشون والصوامع في الشرقية

كتبت : نظيمة البحراوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

توافر شروط أماكن تخزين القمح

ومن جانبه أوضح عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أنّ من شروط أماكن التخزين الآتي:

· التأكد من خلو المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية موسم 2025 من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة.

· إعداد الصوامع والشون ونظافتها وتطهيرها من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح موسم 2025.

· إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة.

حصاد 5816 فدان قمح حتى الآن

من جهته، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أنّ ما حُصد من محصول القمح بلغ 5816 فدانًا حتى الآن علمًا بأنّ مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 370 ألفا و183 فدانًا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد.

وأكد أنّ الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.