رئيس «بحوث قصور الثقافة»: مهرجان فنون البادية فرصة لاكتشاف المواهب

قالت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، إن هناك قرارا بتنظيم مهرجان متخصص في فنون البادية على مستوى مصر، خاصة أن هذه الفنون تمتاز بالتنوع وتختلف من مكان لأخر وهي فرصة لاكتشاف المواهب، حيث أن برنامج المهرجان متنوع ويجمع فرق البادية في جميع أنحاء الجمهورية.

تنوع الفنون الشعبية

وأضافت «موسى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب تعليم الأطفال التراث الشعبي والحرف التقليدية لخلق التوازن بين القديم والحديث، مشيرة إلى أنه سيتم تجديد هذا الحدث بصورة دورية لتوعية المجتمع بقيمة البادية والفنون الشعبية والتعرف على أنواع الفن الشعبي واختلاف الثقافات والأزياء.



تطوير مشروع «أهل مصر»

وذكرت «موسى»، أنه يتم الآن تطوير مشروع «أهل مصر» لأبناء المناطق الحدودية لدعم المواهب الشابة في مجالات الغناء والرقص وإلقاء الشعر، موضحة أن العريش تحتوي على كوكبة من الشعراء والمغنيين وكثير المواهب الشابة التي تنتظر اكتشافها.