عبدالمحسن سلامة: بدأت تنفيذ برنامجي قبل الانتخابات «عربون جدية».. وأنا رجل أفعال

تواصلت الجولات الانتخابية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين؛ استعدادا لإجراء الانتخابات في الثاني من مايو المقبل، على منصب النقيب و6 أعضاء بمجلس النواب.



وزار المرشح على منصب نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، جريدة «الوطن»، والتقى بالصحفيين وعقد لقاء مع مجلس التحرير برئاسة الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس التحرير، الذي أكد من جانبه على فتح أبواب الجريدة لكافة المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، دون تدخل من الصحيفة في اختيارات الزملاء أو تأثير على مجريات الانتخابات، مرحبا في الوقت ذاته بزيارة «عبدالمحسن» الذي وصفه بأنه أحد أساتذة المهنة الكبار في الصحافة ويحمل تاريخ نقابي وصحفي كبير، ولديه فكر اقتصادي لتطوير المهنة وحل أزمات الصحفيين، مستمدا ذلك من تجربته السابقة في تولى منصب نقيب الصحفيين سابقا، وترأسه لرئاسة مجلس إدارة الأهرام على مدى عدة سنوات، حقق خلالها تجربة ناجحة بكل المقاييس على الصعد كافة.

إجراء مارثون الانتخابات

ومن جانبه، أكد «سلامة» حرصه على تكرار زيارة «الوطن»، وكاشفا عن قيامه ببدء تنفيذ برنامجه الانتخابي قبل إجراء مارثون الانتخابات كـ«عربون جدية»، ودليل على أنه رجل أفعال لا شعارات، حسب وصفه، مشيرا إلى أنه تم الإعلان منذ أيام عن طرح مشروع تملك الصحفيين لأراضي زراعية في محافظة المنيا على مساحة 20 ألف فدان، يمكن زيادتها لمساحة أخرى بعد انتهاء الحجز في المساحة المطروحة، واصفا المشروع بالهام لمستقبل الصحفيين وأسرهم ومؤكدا أن الأراضي مسجلة في الشهر العقاري.



وأشار إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن أكبر مشروع إسكاني في تاريخ النقابة يتضمن شقق وأراضي لكافة الفئات، كما سيتم الإعلان عن زيادة لبدل الصحفيين وزيادة المعاشات للصحفيين بنفس النسبة، مشددا على أن دوره هو إرجاع هيبة النقابة والكارنيه، وسيعمل في مسارات متوازيه من أجل إعادة جزء من حقوق الصحفيين، وأن برنامجه الانتخابي يتضمن كذلك تنفيذ مشروع مستشفى الصحفيين الذي سيعد ثاني أهم مشروع في تاريخ النقابة بعد تشييد مبناها الحالي، فضلا عن العمل من حيث ما انتهى الآخرون في ملف مدينة الصحفيين والدفع بهذا المشروع ليرى النور، كما لديه خطة لتطوير معهد التدريب في النقابة ليكون عقل المهنة ومصدر دخل للنقابة من خلال اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات وعقد شراكات مع مؤسسات تدريب عالمية.

المهنة أمامها تحديات كبيرة



وأجاب على أسئلة أعضاء مجلس التحرير، مؤكدا أن يده ممدودة للجميع للعمل، ويرفض تحويل تلك الانتخابات لساحة للخناقات والتشويش والشائعات، وأنه يتعامل بانفتاح وسعة صدر، مشيرا إلى أن المهنة أمامها تحديات كبيرة وصعوبات ولكن بقوة الجمعية العمومية للصحفيين نستطيع اجتيازها.

وكشف أنه سيتم كذلك زيادة نسبة المساهمة في مشروع علاج الصحفيين إلى 60 ألف جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، كما سيعمل في حال فوزه بالانتخابات على طرح حزمة من التعديلات التشريعية تتضمن المطالبة بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء كافة المواد السالبة للحريات للصحفيين في القوانين الموجودة حاليا، وأنه لا يريد تسيس النقابة وأخذها في تيار معين، ولكن جعلها مؤسسة جامعة للجميع دون استقطاب أو صراع.