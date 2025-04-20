رئيس جامعة بنها يستقبل وفد «التنسيقية» لمناقشة خطة تفعيل بروتوكول التعاون

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد «التنسيقية» لمناقشة خطة تفعيل بروتوكول التعاون

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد «التنسيقية» لمناقشة خطة تفعيل بروتوكول التعاون

كتب - حسن صالح

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لمناقشة خطة عمل تفعيل بروتوكول التعاون بين التنسيقية والجامعة.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائبة أميرة العادلي والنائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، وأحمد عبد العزيز، والدكتور محمد السيد سالم، عضوي التنسيقية.

تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية

وأكد الجيزاوي حرص جامعة بنها على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعة وكل مؤسسات الدولة بهدف تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وفق رؤية «مصر 2030».

بروتوكول تعاون مشترك

وأشار «الجيزاوي» إلى أن بروتوكول التعاون بين الجامعة وتنسيقية شباب الأحزاب يهدف إلى تعزيز دور الشباب في العمل العام، وتنمية ورفع الوعي بقضايا الأمن القومي، وتوفير مساحات للحوار والتفاعل بين الشباب في كل القضايا ذات الشأن العام وكذلك تنفيذ مجموعة من الفعاليات والبرامج التدريبية والأنشطة التي تهدف إلى دعم وتنمية قدرات الشباب.

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