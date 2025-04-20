موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

باق من الزمن 10 أيام ويتم صرف معاشات شهر مايو 2025 من خلال منافذ البريد وماكينات الصراف الآلى للبنوك ومنافذ فورى بكل المحافظات للتيسير على المواطنين ويستفيد من الصرف 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإستعداد لصرف المعاشات.

صرف معاشات شهر مايو 2025

وتقوم الجهات المختصة بعملية صرف معاشات شهر مايو 2025 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 مايو المقبل لكل الحالات المستفيدة من المعاش، أما زيادة المعاشات بنسبة 15%، فمن المقرر صرفها في يوليو المقبل، وذلك وفقًا للضوابط المتبعة من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أما معاش تكافل وكرامة يتم صرفه منتصف كل شهر ميلادى للحالات المستحقة.

ضوابط صرف المعاشات

جدير بالذكر أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قامت بتوجيهات من القيادة السياسية بتبكير مواعيد صرف المعاشات بالزيادات خلال العامين الماضيين وذلك قبل موعدها القانوني بـ4 أشهر لتخفيف العبء عن المواطنين ، فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المعاشات هذا العام ستُصرف في موعدها القانوني مع بداية العام المالي الجديد في يوليو.

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