رفعت رشاد يكتب: المعجزة التي بداخلك

في زحام الحياة، حيث تتراكم الهموم كأنها جبال شاهقة، ويبدو الخلاص بعيدًا كنجمةٍ في السماء، ينسى الإنسان أنه يملك كنزًا خفيًا بين جنبيه، إنه عقله.

ذلك العقل الذي لا تحدّه حدود، ولا تحكمه قوانين المستحيل، فكم من إنسان حُوصر في ظلمات الألم، ثم أضاء لنفسه شمعة من الإرادة، فاهتدى إلى طريق لم يكن يُرى، وسار فيه حتى صنع لنفسه معجزة!

ليست المعجزات دائمًا ضربًا من السحر أو الخوارق، بل قد تكون قرارًا مختلفًا، فكرةً مدهشة، أو وقفة صادقة مع النفس تُغيّر المصير.

إننا لا نُخلق ضعفاء، بل نُهزم حين نظن أن لا حيلة لنا، بينما الحقيقة أن بداخل كل إنسان قدرة على إعادة تشكيل حياته كما يُشكّل النحاتُ من الصخر تمثالًا خالدًا.

سنخوض رحلة داخل النفس، نكتشف فيها كيف يصنع الإنسان معجزته الخاصة، لا بالعصا السحرية، بل بالعقل، والإرادة، والجرأة على خرق المألوف. قد تكون الفكرة أضعف ما في الوجود إن بقيت حبيسة الخوف، لكنها تصبح أعظم ما فيه حين تخرج كصرخة وعيٍ تشق جدار الصمت.

الفكرة التي تولد من رحم الألم لا تكون مجرد خاطرة، بل تكون بداية ثورة داخلية، تزلزل الركود، وتدفع الإنسان إلى إعادة تعريف كل شيء: مَن هو؟ ولماذا يعاني؟ وإلى أين يتجه؟ إنها شرارة الوعي الأولى، التي ما إن تُوقد، حتى تبدأ ملامح المعجزة في التشكل.

الوعي بالمشكلة بداية المعجزة، والمعجزة لا تصنعها الصدف، بل يصنعها إنسان قرر أن يواجه نفسه أولًا، وأن يرفع الغشاوة عن عينيه ليرى الحقيقة كما هي، لا كما اعتاد أن يراها.

الاعتراف بالمشكلة ليس ضعفًا، بل شجاعة، وهو أول درجات التحرر، فالعقل لا يستطيع أن يصلح ما لم يعترف أولًا بأن هناك ما يستحق الإصلاح.

إننا نكبت آلامنا فننزف صمتًا، بينما الشفاء الحقيقي يبدأ حين نُسمي الجرح باسمه، وننظر إليه لا كوصمة، بل كندبة تروي حكاية نجاتنا القادمة.

الخروج من النمطية طريق للنجاة، فكم من نفسٍ ظلت تدور في نفس الدائرة، تكرر الأخطاء، وتعيش في متاهة من العادات والمخاوف، لا لشيء سوى لأنها لم تجرؤ على كسر النمط.

الخروج من النمطية لا يعني المغامرة فقط، بل يعني أن ترى الأشياء بعيون جديدة، أن تسأل نفسك: ماذا لو جربت طريقًا آخر؟ ما الذي سأخسره لو اتبعت حدسي بدلًا من صوت الجماعة؟ هنا يبدأ الإنسان في شق طريقه الخاص، حيث لا دليل سوى البصيرة، ولا زاد سوى الإيمان.

الإرادة يمكنها أن تتحول إلى وقود، فهي ليست مجرد رغبة عابرة أو قرار لحظي، بل هي نار داخلية تتغذى على الألم والطموح، وتدفع الإنسان للسير حين يتوقف الجميع. الإرادة الصلبة لا تنبع من الخارج، بل من أعماق القلب حين يؤمن بأن الحياة ليست ما يحدث له، بل كيف يختار أن يتفاعل معه.

وبهذه الإرادة، ينهض من كبوته، لا لينجو فقط، بل ليصنع من سقوطه سُلّمًا يصعد به نحو ذاته المتجددة.

في كل زاوية من هذا العالم، قصة لإنسان هُزم، ثم انتصر، شاب بلا أطراف يسبح في المحيطات، امرأة فقدت كل شيء ثم أنشأت إمبراطورية، رجل خرج من الإدمان ليصبح معالجًا نفسيًا لآلاف المرضى.

ليست هذه معجزات خارقة، بل هي شواهد على أن الإنسان، حين يقرر أن ينهض، لا يستطيع شيء أن يمنعه، المعجزات لا تُرى فقط في الكتب المقدسة، بل تُصنع كل يوم، على يد بشر آمنوا أن سقوطهم ليس نهاية القصة، بل بدايتها.

الكلمات التي نقولها لأنفسنا تصنعنا أو تهدمنا، العقل يستمع لما تهمس به في داخلك، ويعيد برمجته وفقًا لما يسمع، فإن قلت "أنا ضعيف"، بدأ يبحث عن دلائل ضعفك.

وإن قلت "سأتغلب"، بدأ يخطط للنهوض. هذا هو فن البرمجة الداخلية، حيث الكلمة تصبح بذرة، إما تُزهر طمأنينة، أو تنبت قيدًا جديدًا، فاختر كلماتك كما تختار زادك في طريق طويل، لأنك ستعيش بها، وستصبح أنت إياها.

إن العقل لا يعرف الحدود إلا إن أوهمته بها، فما الذي يمنع الإنسان من الطيران؟ هل هو الجاذبية؟ أم الخوف من السقوط؟ إن أعظم ما في الإنسان هو عقله، لكن أسوأ ما قد يحدث له هو أن يقيد هذا العقل بقيود الوهم والخوف، الحدود التي نؤمن بها هي غالبًا حدود وهمية، زرعها فينا المجتمع، أو الماضي، أو التجارب الفاشلة. لكن الحقيقة أن العقل لا يعرف المستحيل إلا إذا صدّق أننا عاجزون، ومن يملك شجاعة فك القيود، يصنع لنفسه جناحين.

ليس القوي من لا ينكسر، بل من يعرف كيف يعيد ترتيب شظاياه بعد الكسر، المرونة النفسية هي القدرة على امتصاص الصدمات، لا بالجمود، بل بالتشكل من جديد، كالغصن الذي لا ينكسر في العاصفة لأنه ينثني بذكاء، يعود بعد العاصفة أكثر ثباتًا.

هذا السلاح الخفي، الذي يملكه كل من قرر أن يتعلم من الألم بدلًا من أن يهرب منه، هو ما يصنع الفرق بين الناجي والمنكسر.

في عالم لا يرحم، لا تأتي المعجزات على طبق من ذهب، بل تُنتزع من قلب الظلام، لا تنتظر أن يطرق الفرج بابك، بل كن أنت من يصنع المفتاح. اصنع من خوفك سلاحًا، ومن ألمك دافعًا، ومن وحدتك منصة إطلاق، كل إنسان يستطيع، إذا صدق النية، وأشعل شرارة الإرادة، أن يحفر في الصخر طريقًا، وأن يكتب لنفسه مصيرًا جديدًا.

كن أنت المعجزة التي تنتظرها، توقف عن انتظار من ينقذك، لا أحد سيأتي، لأن البطل الحقيقي من يرى نفسه بطلًا في مرآته، حتى وإن رآه العالم مهزوما.

لا تبحث عن المعجزات خارجك، لأنك أنت المعجزة، أنت الفكرة، والإرادة، والانبعاث، فيك تكمن ألف قصة نهوض، وألف حكاية أمل، فقط إن قررت أن تصدق.