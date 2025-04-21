موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا.. 5 أيام إجازة رسمية

أوضحت الحسابات الفلكية، أنه من المتوقع أن يكون اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) موافقًا ليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وعليه فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك موافقًا ليوم الجمعة 6 يونيو 2025.

استطلاع هلال عيد الأضحى المبارك

وأوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1446هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة 5:03 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، وهو اليوم المقرر لإجراء الرؤية الشرعية، لاستطلاع هلال عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

ووفقًا لأجندة العطلات الرسمية 2025 تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك رسميًا اعتبارًا من يوم الخميس 5 يونيو، الذي يوافق وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو، ما يمنح المواطنين عطلة ممتدة تصل إلى خمسة أيام متتالية، ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، مقابل عمله في فترة عيد الأضحى المبارك.