أسعار السمك في شم النسيم اليوم الاثنين بالإسماعيلية

استقرت أسعار السمك اليوم في الإسماعيلية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء الأسماك اليوم سواء الطازجة أو المملحة، باعتبار شم النسيم من أكثر الأيام التي يتناول فيها المصريون الأسماك.

أسعار السمك اليوم في الإسماعيلية

وأوضح محمد سعيد أحد تجار السمك في السوق الكائن على طريق البلاجات، أسعار السمك اليوم وجاءت كما يلي.

شبار بلدي وسط «بلطي» 50 جنيها

جوابي بندق مبطرخ 90 جنيها للوسط والكبير 120 جنيها

سيجانة 50 جنيها للكيلو

هليلي قنال 110 جنيهات للكيلو

بوري وسط 130 جنيها للكيلو

بوري كبير 150 جنيها للكيلو

قاروص 100 جنيه للكيلو

طبارة سمينة 110 جنيهات للكيلو

خنزيرة 100 جنيه للكيلو

كابوريا مبطرخة بالوحدة: الكبير 150 جنيها والوسط 100 جنيه

الجمبري الجامبو: 550 جنيها للكيلو

جمبري وسط: 450 جنيها للكيلو

جمبري صغير: 300 جنيه للكيلو

فسيخ: 350 جنيها للكيلو

إقبال على شراء الأسماك

وشهدت أسواق السمك في مدينة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء سواء للأسماك الطازجة أو الفسيخ والرنجة.

وقال محمد أبو خليل أحد تجار السمك، إنّ شم النسيم من أيام المواسم لدى تجار السمك باعتبار السمك وجبة أساسية على المائدة المصرية.