الفاتيكان يعلن حدادا 9 أيام على وفاة البابا فرنسيس وانتخاب خليفته خلال 3 أسابيع

الفاتيكان يعلن حدادا 9 أيام على وفاة البابا فرنسيس وانتخاب خليفته خلال 3 أسابيع

الفاتيكان يعلن حدادا 9 أيام على وفاة البابا فرنسيس وانتخاب خليفته خلال 3 أسابيع

أعلن الفاتيكان حدادا مدته 9 أيام بعد وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، على أن تبدأ عملية انتخاب البابا الجديد خلال 3 أسابيع على أقصى تقدير، دون الإعلان عن الأسماء المرشحة حتى الآن.

معاناة مع المرض

وتوفي البابا فرنسيس عن 88 عاما بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت نحو 12 عاما، فيما وقال الكاردينال كيفن فاريل عبر قناة الفاتيكان التلفزيونية: «أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ببالغ الحزن والأسى، أعلن وفاة البابا فرنسيس، فعند الساعة 7:35 من صباح اليوم الاثنين، عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الأب».

رحلة علاج مستمرة

ومكث البابا الراحل 5 أسابيع في مستشفى جيميلي بروما، حيث تلقى العلاج من التهاب رئوي مزدوج، وغادرها في 23 مارس، ولم يظهر علنا بعدها سوى في 6 أبريل، حينما خرج إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان على كرسي متحرك، في ختام قداس بمناسبة عام اليوبيل للكنيسة الكاثوليكية.

أخر اجتماع خاص للبابا

وكان آخر اجتماع خاص البابا، صباح الأحد، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وذكر البيان أن فانس، الكاثوليكي الذي اختلف مع بابا الفاتيكان بشأن سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب، التقى البابا فرنسيس في مقر إقامته في الفاتيكان لتبادل التهاني بعيد الفصح.

وجدد البابا فرنسيس الأحد، دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة عبر رسالة بمناسبة عيد الفصح، قرأها أحد مساعديه عند ظهور بابا الفاتيكان لفترة قصيرة في الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس.

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