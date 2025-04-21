ضبط 91 طن أغذية فاسدة وتحرير محاضر للمخالفين في الجيزة

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة ومباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مجالات الصحة العامة والتفتيش على اللحوم والأسواق وإدارة المجازر والدواجن والطب الوقائي على مدار الثلاثة أشهر الماضية.



وأكد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري على الأسواق العامة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك المدخنة والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع والالتزام بالأسعار حماية لصحة المواطنين.

توجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى

وجه محافظ الجيزة بمواصلة جهود مديرية الطب البيطري في مجال الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجاني للمربين على مستوى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

تحرير 240 محضرا حيال المخالفين

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة في مجال الصحة العامة والتفتيش على الأسواق والمحال العامة وأماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك أنه تم ضبط 91 طن و600 كجم تنوعت ما بين مصنعات لحوم ودواجن وأسماك مملحة وأسماك مدخنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير 240 محضر حيال المخالفين ويأتي ذلك ضمن خطة مديرية الطب البيطري وتنفيذ دورها الهام في خدمة وحماية المواطنين.

كما تضمن التقرير أنه في مجال الصحة العامة تم إجراء اختبارات لعدد (13,027) رأس ماشية ضد أمراض البروسيلا والدرن، وتحصين وتسجيل وتعقيم عدد (5,579) كلب بالتعاون مع المجتمع المدني.



وفي مجال مجازر اللحوم الحمراء تم ذبح أكثر من (600 ألف) من اللحوم الحمراء، وفي مجازر الدواجن تم ذبح (4 ملايين و300 ألف) طائر.



وفي مجال الطب الوقائي والرعاية للحفاظ على الثروة الحيوانية تم تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وحمى الثلاثة أيام، وكذا الجلد العقدي وجدري الضأن والتسمم الدموي وطاعون المجترات الصغيرة، ومعالجة وتجريع عدد (18 ألف) رأس ماشية.



كما تضمن التقرير بأنه في مجال الدواجن تم سحب عينات لعدد (2 مليون و300 ألف) طائر للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور، وتحصين 33 ألف ضد ذات المرض وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين.



وفي مجال القوافل البيطرية للعلاج المجاني والإرشاد البيطري لتوعية المربين تم عمل عدد 37 قافلة علاجية مجانية بالجهود الذاتية بالقرى والمراكز والمدن بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة والتي أسفرت عن علاج وتجريع ورش (82 ألف) رأس ماشية، وتنفيذ 348 ندوة توعوية للمربين.