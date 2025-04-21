انتشار مكثف للفرق الطبية خلال احتفالات شم النسيم في شمال سيناء

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على الجاهزية القصوى للقطاع الصحي بالمحافظة، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية، ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى التواجد الفعال للفرق الطبية في محيط الكنائس والأماكن العامة خلال أعياد الربيع.

انتشار مكثف للفرق الطبية

وأضاف في بيان صحفي إلى استمرار هذا الانتشار وتواجدهم في ميدان المالح بوسط مدينة العريش وأمام فندق قويدر بكورنيش العريش خلال احتفالات شم النسيم. وتهدف هذه الجهود إلى تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للأخوة الأقباط والمواطنين، وتوفير الكشف الطبي في مختلف التخصصات.

تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي بشمال سيناء، الدور الهام للعيادات المتنقلة المتواجدة في محيط الكنائس وأماكن التجمعات، والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة». وتشمل هذه الخدمات الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، كما تستمر هذه الخدمات في استقبال المواطنين في المواقع المحددة لاحتفالات شم النسيم.



كما تواصل فرق التثقيف الصحي التابعة لمديرية الصحة جهودها في تقديم التوعية الصحية للمواطنين في محيط الكنائس وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى تكثيف هذه الجهود في أماكن احتفالات شم النسيم، بهدف رفع الوعي حول كيفية الحفاظ على الصحة والسلامة خلال فترة الاحتفالات.