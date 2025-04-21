شون وصوامع المنيا تستقبل أكثر من 21 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 21 ألفا و38 طناً و832 كيلوجراماً من محصول القمح، ضمن أعمال موسم حصاد 2025، من خلال 42 موقعاً لاستلام المحصول موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

استمرار المتابعة لأعمال لجان فرز و استلام القمح

ووجّه محافظ المنيا مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المزارعين، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير خلال الموسم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

انتظام عمليات توريد القمح

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تشكيل لجان فنية من مديرية التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عمليات التسليم من قبل المزارعين، مع المتابعة اليومية للتقارير الخاصة بأعمال التوريد بكل موقع، لضمان تحقيق المستهدف.