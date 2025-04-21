زيادة 100% في إيرادات أفلام السينما خلال 24 ساعة.. تعرف على فيلم المركز الأول

كتبت - نورهان نصرالله:

زيادة قياسية حققتها إيرادات أفلام المصرية في شباك التذاكر في آخر 24 ساعة، حيث وصلت إيرادات الأفلام مجمعة لـ 7 ملايين و572 ألف جنيه وهو ما يمثل زيادة 101% مقارنة بإيرادات أمس الأول، وذلك بحسب قائمة إيرادات الأفلام اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويواصل فيلم سيكو سيكو تصدر قائمة إيرادات الأفلام، حيث حصد الفيلم أعلى إيراد في اليوم وصل لـ 6 ملايين و478 ألف جنيه، وهو ما يمثل زيادة بلغت 102.5%، وذلك عن بيع 49 ألف تذكرة سينما، يليه في المركز الثاني فيلم صفا الثانوية بنات محققا 439 ألف جنيه، عن بيع 3683 تذكرة، وهو ما يمثل زيادة 115 % في الإيرادات.

البرومو الدعائي لـ فيلم سيكو سيكو

زيادة 286% في إيرادات فيلم فار بـ 7 أرواح

وتراجع فيلم نجوم الساحل إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات، محققا 409 ألف جنيه مقابل بيع 3062 تذكرة، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 84 %، أما في المركز الرابع جاء فيلم استنساخ الذي سجل زيادة على مستوى الإيرادات بلغت 60%، محققا 197 ألف جنيه، وذلك عن بيع 1537 تذكرة.

بينما لم يبيع فيلم فار بـ 7 أرواح سوى 385 تذكرة سينما، عن أمس الأحد، محققا إيرادات بلغت 47 ألف جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 286% على مستوى الإيرادات مقارنة بإيرادات أمس الأول.