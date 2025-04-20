تراجع في إيرادات الأفلام المصرية في السينمات.. و«سيكو سيكو» يتصدر قائمة التذاكر

كتبت - نورهان نصرالله:

سجلت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات تراجعا بـ28%، إذ وصل إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة عن أمس السبت إلى 3 ملايين و760 ألف جنيه، حظى منها فيلم سيكو سيكو بنصيب الأسد، إذ حقق 3 ملايين و199 ألفا، بينما حققت بقية الأفلام المعروضة حوالي 561 ألف جنيه.

تصدر فيلم سيكو سيكو قائمة شباك التذاكر آخر 24 ساعة، على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة حوالي 27%، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إيرادات فيلم سيكو سيكو تتخطى الـ123 مليون جنيه

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو ليتخطى الـ123 مليون جنيه، إذ حقق الفيلم منذ بداية طرحه حتى الأربعاء الماضي إيرادات بلغت 110 مليون جنيه، ومنذ بداية أسبوعه الثالث حتى الآن حقق حوالي 13 مليون جنيه.

الصفا ثانوية بنات يتراجع إلى المركز الثالث.. واستنساخ يبيع 950 تذكرة سينما

وفي المركز الثاني جاء نجوم الساحل محققا 222 ألف جنيه، من واقع بيع 1602 تذكرة، بينما تراجع فيلم الصفا ثانوية بنات إلى المركز الثالث بـ203 آلاف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم استنساخ والذي لم يحقق سوى 123 ألف جنيه من بيع 950 تذكرة، وفي المركز الرابع والأخير فيلم فار بـ7 أرواح الذي حقق 12 ألف جنيه فقط في شباك التذاكر.