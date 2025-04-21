شعبة الذهب: الأوقية العالمية تتخطى 3400 دولار.. وعيار 21 يسجل 4865 جنيها

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية عن ارتفاع سعر أوقية الذهب، اليوم الاثنين بنسبة 2%؛ لتتجاوز مستوى 3400 دولار، وكان قد أغلق قبل إجازة عيد الفصح عند مستوى 3327 دولارًا للأوقية، وفتح صباح اليوم عند سعر الإغلاق السابق نفسه؛ ليرتفع خلال اليوم ويتداول حول مستوى 3400 دولار.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

وأوضحت الشعبة أنّ ارتفاع سعر الذهب يرجع لعدد من الاسباب ومنها تراجع الدولار لأدني مستوياته خلال 3 سنوات مضت، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتصاعد مستويات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، تراجع واضطراب في أسهم كبريات الشركات العالمية، وضبابية النظرة المستقبلية لما يمكن أن تؤدي إليه هذه الظروف المشتعلة من نتائج، إضافة لما أعلنه ترامب حول خطة إعادة هيكلة وتغيير قياداته، ما أضعف الثقة في مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وأشارت الشعبة في بيانها إلى أنّ كل هذه العوامل تدفع الجميع نحو شراء المزيد من الذهب الذي أثبت عن جدارة أنّه سيظل الملاذ الآمن مهما تعددت أشكال الاستثمارات، بدءا من الحكومات مرورا بالشركات الكبرى والمستثمرين ورجال الأعمال وانتهاء بالمستهلك الذي يحاول الحفاظ على قيمة مدخراته، الجميع يتجه نحو الذهب بثقة وتسارع يزداد كلما ازدادت حدة الأزمات الحالية؛ ليحقق الذهب خلال عام واحد زيادة بنسبة 41.27%.

ويتوقع المحللون أن يستمر الإقبال علي الذهب باعتباره الأكثر أمانا وثباتا في ظل حالة التوتر التي تسود العالم على كل الأصعدة تقريبا، متوقعين توجهه بقوة نحو 4000 دولار للأوقية خلال 2025، بسرعة أكبر من التوقعات السابقة.

سعر الذهب في مصر

وعلى المستوى المحلي ورغم ارتفاع الأسعار العالمية، وتراجع سعر الدولار الذي دفع بسعر الذهب للصعود، إلا أنّ السوق المصري شهد طلبا متزايدا على الذهب بعد تخفيض المركزي المصري لسعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي، ما دفع المستهلكين لتوجيه جزء من مدخراتهم لشراء الذهب لحفظ فيمة المدخرات، ما أدى إلى زيادة الطلب عليه بشكل ملحوظ مؤخرا.

سعر الذهب في السوق المحلي اليوم

سعر الذهب عيار 21 سعر 4865 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 سعر 4170 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سعر 5560 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 38 ألفا و960 جنيها.