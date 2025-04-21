وظائف خالية برواتب مجزية وفرص للترقي.. لا يشترط مؤهل معين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمُبادرات الشبابية»، وظائف خالية بإحدى الشركات، من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر.

التخصصات المطلوبة للوظائف

توفر شركة سعودي سوبر ماركت فرص عمل للشباب في التخصصات الآتية:

1- محاسب فرع.

2- خدمة عملاء.

3- كاشير.

4- مسئول استلامات.

5- مراقب مخزون.

6- باريستا.

7- بائع ممرات.

8- جزار تشفية.

9- بائع ثلاجة.

10- شيف سخن.

11- بقال.

12- شيف بيتزا.

13- مراقب أمن.

14- فكهاني مساعد.

15- فني كهرباء.

16- طيار.

17- سماك.

18- سائق رخصة مهنية.

19- عامل مخزن.

20- عامل نظافة.

21- محضر طلبات.

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مؤهل عالٍ ومتوسط وابتدائية، أو محو أمية بحسب متطلبات كل وظيفة.

- خبرة وبدون خبرة على حسب متطلبات كل وظيفة.

- السن من 18 إلى 45.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- رواتب مجزية.

- تأمين اجتماعي وطبي.

- زيادات ومكافأت سنوية.

- فرص ترقية.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم على الوظائف يمكن ملء استمارة التوظيف المخصصة، والتوجه على العنوان والموعد التالي:

يقام اليوم المفتوح للتوظيف لشركة سعودي سوبر ماركت، بمركز شباب الحي العاشر بمدينة نصر في السوق التجاري، يوم الأربعاء 23 أبريل من الساعة 10 ص حتي الساعة 4 عصرا.