«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. تراجع يصل إلى 10 قيم

كتبت: صفية النجار

تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خلال ساعات النهار وفي أوقات الليل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد شمس النسيم؛ نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي وكتل هوائية حارة قادمة من الصحراء، وتوقعت الأرصاد الجوية تغير في حالة الطقس وعودة درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه بدءا من يوم الأربعاء المقبل تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 5 إلى 10 درجات، لتنخفض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 35 إلى 29 درجة، والسواحل الشمالية من 34 إلى 23 درجة، وجنوب البلاد من 40 إلى 34 درجة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وذكرت الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة الطقس غدا الثلاثاء يستمر الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ويكون معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت «الأرصاد» نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء غدا الثلاثاء، تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ونصحت المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 23 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 24 أبريل

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس، فتتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصُغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 22 درجة مئوية.