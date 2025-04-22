تحديث جديد في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-4-2025

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-4-2025 أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية داخل البنوك، ليصل إلى متوسط 57.93 جنيه للشراء و58.05 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، إلى جانب سعر اليورو الآن عالميا في مواجهة العملات الأخرى، وأبرزها الدولار الأمريكي والريال السعودي.

سعر اليورو اليوم مقابل الدولار الأمريكي

يتداول سعر اليورو اليوم أمام الدولار الأمريكي الآن عالميا، عند مستوى 1.15 دولار للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الريال السعودي

وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الريال السعودي عالميا، 4.31 ريال سعودي على مستوى الشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري خلال التعاملات الصباحية، 58.63 جنيه للشراء و59.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وحقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر بالتعاملات الصباحية، 58.62 جنيه للشراء و59.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

ويتداول سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، عند مستويات 58.63 و59.07 جنيه للشراء والبيع على التوالى.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بالتعاملات الصباحية، إلى 58.63 و59.075 جنيه للشراء والبيع بالترتيب.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي خلال الفترة الصباحية، 58.63 جنيه للشراء و59.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

ويتداول سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك فيصل للتعاملات الإسلامية، عند مستويات 58.57 جنيه للشراء و59.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك البركة الإسلامي خلال التعاملات الصباحية، 58.63 جنيه للشراء و59.63 جنيه للبيع.