«الإحصاء»: 620 ألف فرد يعملون بالقطاع العام والأعمال العام خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام- الأعمال العام عام 2024.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام حوالي 620.1 ألف عامل في عام 2024، مقابل 663.3 ألف عامل في عام 2023 وذلك بنسبة انخفاض قدرها 6.5%.

وبلغ عدد العاملين الذكور 544 ألف عامل عام 2024 مقابل 580.2 ألف عامل عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.2%، فيما بلغ عدد العاملات الإناث 76.1 ألف عامل عام 2024 مقابل 83.2 عامل عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 8.5 %.

ولفت إلى أن قطاع الإسكان والتعمير سجل أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 213.1 ألف عامل بنسبة قدرها 34.4%، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.4%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 18.6 % من إجمالي العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.

توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2024



وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 222 ألف عامل بنسبة 35.7% من إجمالي العاملين، يليها محافظة الإسكندرية حوالي 61 ألف عامل، ثم الغربية 32 ألف عامل والجيزة حوالي 28 ألف عامل، وأخيرا محافظة القليوبية حوالي 22 ألف عامل.



وسجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 37.2% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.6% من إجمالي عدد العاملين.