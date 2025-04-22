ضبط قائد سيارة نقل تسبب في وفاة شخص أثناء عبور الطريق بالقاهرة

ضبط قائد سيارة نقل تسبب في وفاة شخص أثناء عبور الطريق بالقاهرة

ضبط قائد سيارة نقل تسبب في وفاة شخص أثناء عبور الطريق بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات حادث تصادم أودى بحياة شخص بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، حيث تبين أن قائد سيارة نقل اصطدم بالمجني عليه أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، قبل أن يفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها بدون تراخيص، وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

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