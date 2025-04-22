ضبط مواد مخدرة بـ34 مليون جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في جنوب سيناء

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية خطرة بجنوب سيناء، بعد ثبوت تورطهم في محاولة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهم 304 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش، والأفيون، والهيدرو، بالإضافة إلى سيارتين.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ34 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع.