ضبط مواد مخدرة بـ34 مليون جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في جنوب سيناء

ضبط مواد مخدرة بـ34 مليون جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في جنوب سيناء

ضبط مواد مخدرة بـ34 مليون جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في جنوب سيناء

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية خطرة بجنوب سيناء، بعد ثبوت تورطهم في محاولة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهم 304 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش، والأفيون، والهيدرو، بالإضافة إلى سيارتين.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ34 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا