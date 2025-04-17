ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ19 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

أسفرت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 19 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وتستمر الجهود الأمنية لضبط المخالفين والحفاظ على استقرار السوق المالية.