كشف ملابسات مشاجرة بمحطة ترام الإسكندرية وضبط طرفي الواقعة

كشف ملابسات مشاجرة بمحطة ترام الإسكندرية وضبط طرفي الواقعة

كشف ملابسات مشاجرة بمحطة ترام الإسكندرية وضبط طرفي الواقعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مشاجرة وقعت بمحطة ترام بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بعد تلقي بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة ومصاب.

عقب الفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول، محصل بالترام، تعرض لعقر حيواني، وطرف ثان، ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بسبب اعتراض المحصل على استقلال الطرف الثاني للترام بصحبة كلب غير مرخص. وخلال المشادة، قام الكلب بعقر المحصل، مما تسبب في إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أفراد الطرف الثاني وبحوزتهم الكلب، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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