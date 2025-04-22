خبير علاقات دولية: مخطط الاحتلال الإسرائيلي الخبيث يشعل النيران في المنطقة

كتب: مصطفي حسين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الدعوات التي تطلقها المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة ليست جديدة، بل تأتي ضمن مخطط خبيث يسعى من خلاله الاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف الحاكم إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة، فضلا عن إشعال الفتن، وضرب مقومات الدولة الفلسطينية، وطمس الهوية والحقوق الفلسطينية.

وشدد «أحمد» على أن المسجد الأقصى لا يخص الفلسطينيين وحدهم، بل هو قضية تهم جميع المسلمين في أنحاء العالم.

موقف مصر ثابت في دعم الشعب الفلسطيني

وأوضح خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإجراءات التي تتخذها مصر في ظل هذه التوترات، تعكس موقفا ثابتا في دعم الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الحقوق المشروعة، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للحفاظ على المسجد الأقصى كمكان خالص للعرب والمسلمين.

وأضاف أن هذه الإجراءات المصرية تسير في مسارات عدة، منها توجيه رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي بخطورة هذه الأفعال المتطرفة التي تؤجج الصراع، وتنشر التطرف في المنطقة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك على مستوى المجتمع الدولي، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف التأكيد على القرارات الدولية التي تنص على أن المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي خالص للعرب والمسلمين.

الحل الحقيقي والدائم هو حل الدولتين

وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، أن الحل الحقيقي والدائم هو حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.