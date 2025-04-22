وظائف خدمة عملاء بقطاع البنوك في 7 محافظات.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك كريدي أجريكول عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف خالية للشباب من الخريجين في مجال خدمة العملاء في 7 محافظات مختلفة، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب سواء كانوا من خريجي كليات التجارة وما يُعادلها من شهادات أو من كليات أخرى، لمُساعدتهم على بدء حياتهم العملية وتوفير مصدر دخل شهري ثابت لهم.

وأوضح بنك كريدي أجريكول، التفاصيل الخاصة بوظائف خدمة العملاء في 7 محافظات مختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة، وأماكن العمل وطريقة التقديم للوظائف، وفق ما أعلنه عبر صفحته الرسمية على لينكد إن، كالتالي:

أماكن العمل في بنك كريدي أجريكول

وحدد البنك أماكن التقديم في الفروع المختلفة، وتتمثل تلك المحافظات في الآتي:

- محافظة القاهرة.

- محافظة الجيزة.

- محافظة الإسكندرية.

- مدينة المنصورة.

- مدينة الزقازيق.

- مدينة السادات.

محافظة الغردقة.



الشروط المطلوبة لوظائف خدمة العملاء

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على شهادة جامعية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات الكمبيوتر، والقدرة على تشغيل تطبيقات MS المختلفة.

- أن يمتلك المهارات الشخصية في التواصل الكتابي والشفوي.

طريقة التقديم لوظائف خدمة العملاء

يٌمكن للراغبين في التقديم لوظائف خدمة العملاء في بنك كريدي أجريكول، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.