توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ماذا يحدث في درجات الحرارة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا الأربعاء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة

وحذرت الهيئة العامة للأ صاد الجوية من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 24 أبريل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 لـ7 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 28 و29 درجة، والسواحل الشمالية بين 23 و24 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 23 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 24 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 25 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 20 درجة مئوية.