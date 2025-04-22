«التحالف الوطني»: لا بد من وجود رؤية وطنية موحدة لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم
«التحالف الوطني»: لا بد من وجود رؤية وطنية موحدة لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم
انعقدت جلسة حوارية مهمة بعنوان "التكامل بين رؤية الدولة والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب ذوي الإعاقة"، ضمن فعاليات مؤتمر غيث لتمكين الشباب ذوي الإعاقة، بمشاركة مجموعة من القيادات والخبراء، من بينهم: هبة زيدان، رئيس قطاع الشراكات بمؤسسة غيث للتنمية المجتمعية، محمد الكيلاني، مسؤول ملف ذوي الإعاقة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولاء سالم، مدير مشاريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علياء أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة داون المصرية، علياء صالح، مدير إدارة التدريب وريادة الأعمال بمؤسسة حياة كريمة، ومصطفى عطية، خبير الدمج المجتمعي.