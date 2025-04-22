«التحالف الوطني»: لا بد من وجود رؤية وطنية موحدة لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم

انعقدت جلسة حوارية مهمة بعنوان "التكامل بين رؤية الدولة والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب ذوي الإعاقة"، ضمن فعاليات مؤتمر غيث لتمكين الشباب ذوي الإعاقة، بمشاركة مجموعة من القيادات والخبراء، من بينهم: هبة زيدان، رئيس قطاع الشراكات بمؤسسة غيث للتنمية المجتمعية، محمد الكيلاني، مسؤول ملف ذوي الإعاقة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولاء سالم، مدير مشاريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علياء أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة داون المصرية، علياء صالح، مدير إدارة التدريب وريادة الأعمال بمؤسسة حياة كريمة، ومصطفى عطية، خبير الدمج المجتمعي.

وأكد محمد الكيلاني، مسؤول ملف ذوي الإعاقة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضرورة وجود رؤية وطنية موحدة وشاملة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع حقوقهم وفرصهم المتساوية. وأشار إلى أن مشاركته في مؤتمر غيث تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاهتمام بملف ذوي الإعاقة على المستوى الوطني ودعم الجهود المبذولة في هذا الصدد.