لبنان: اغتيال حسين عطوى القيادي بالجماعة الإسلامية في غارة إسرائيلية

أعلنت الجماعة الإسلامية فى لبنان، أمس، اغتيال القيادى حسين عطوى، فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارته فى بلدة بعورتة فى محافظة جبل لبنان، حسب «القاهرة الإخبارية».

وقالت الجماعة فى بيان: «تنعى الجماعة الإسلامية فى لبنان إلى عموم اللبنانيين وجمهورها وأفرادها ومحبّيها ارتقاء القيادى الأكاديمى والأستاذ الجامعى، الدكتور حسين عزات عطوى شهيداً، بعدما اغتالته يد الغدر فى غارة من طائرة مُسيّرة استهدفت سيارته أثناء انتقاله صباح الثلاثاء، من منزله فى بلدة بعورتة إلى مكان عمله فى بيروت».

وأضاف البيان: «الجماعة الإسلامية تدين هذه الجريمة الجبانة، وتحمّل العدو الصهيونى المسئولية عنها، ونسأل إلى متى ستظل هذه العربدة الصهيونية تعبث بأمن لبنان واللبنانيين؟».

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، نقلاً عن مسئولين أمنيين، أن عملية الاغتيال وقعت فى جنوب بيروت، واستهدفت عضواً بارزاً فى حركة حماس داخل سيارته.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، مساء الثلاثاء، بعد غارة أخرى وقعت جنوب بيروت؛ أدّت إلى مقتل قيادى فى الجماعة الإسلامية فى لبنان.

وذكرت الوزارة فى بيان، أن الغارة التى شنها العدو الإسرائيلى على بلدة الحنية قضاء صور؛ أدت إلى سقوط شهيد، حسب وكالة فرانس برس.

وأغار الطيران المسيّر الإسرائيلى على «بيك آب» عند أطراف بلدة الحنية جنوب لبنان، وألقت مروحية إسرائيلية قنبلة صوتية وسط عيتا الشعب، وطال قصف مدفعى أطراف بلدة شبعا. فى سياق متصل، أعلن الدفاع المدنى اللبنانى، استشهاد مواطن؛ جراء قصف إسرائيلى استهدف سيارة على طريق بعورتة فى قضاء عالية بمحافظة جبل لبنان.