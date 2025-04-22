عضو بـ«الشيوخ»: تأهيل أئمة الأوقاف يهدف للحصول على خريجين مثقفين

كتب شريف سليمان:

قال محمود القط عضو مجلس الشيوخ، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت له رؤية بأن يكون لدى الدولة المصرية أكاديمية عسكرية يتم وضع تحت مظلتها كل ما له علاقة بالدراسات العسكرية، وتكون قادرة على إعطاء الجرعة الانضباطية والتوعوية للموظفين المدنيين في الدولة المصرية.

وأضاف «القط»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6» عبر قناة الحياة، أنّ الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية كانت تستقبل الناس بالتدريج، ولكن الآن، أصبح أي موظف يتم تعيينه في أحد المؤسسات بالدولة يحصل على دورة تدريبية غير عسكرية، وفي نفس الوقت لا علاقة لها بالتخصص الفني للموظف.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «الموظف يحصل في هذه الدورة على جرعة من التأهيل البدني والانضباط والتوعية بالتحديات التي تخص الدولة المصرية، مثلا، هناك خريجي وزارة الأوقاف الذين سيخطبون في المساجد ويوجهون خطابهم للمصريين، عملهم في منتهى الأهمية والحساسية، وبالتالي يجب أن يكون لدينا إمام أو خطيب مثقف وواعٍ حتى يوظف العلم الديني مع الظروف والتحديات التي نواجهها».