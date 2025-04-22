أحمد موسى: جبل التجلي مكان مقدس وروحاني ويشعرك بالراحة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن جبل التجلي لا يوجد مثله في العالم، وهو أعظم مكان حيث تجلى المولى عز وجل، مضيفا أن هذه البقعة المباركة في سانت كاترين حدثنا عنها القرآن الكريم.

وتابع خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، من مشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، أن هذا مشروع عظيم وجاء من اسم الجبل «التجلي».

موقع جبل التجلي مكان مقدس وروحاني ويشعرك بالراحة

وأكد موسى، أن موقع جبل التجلي مكان مقدس وروحاني ويشعرك بالراحة، لافتا إلى أن سيدنا موسى عليه السلام ناجى ربه من على جبل موسى.

وأوضح أن سيدنا موسى تمنى أن يرى الله خلال وقوفه على الجبل، موضحا: نحن في البقعة المقدسة الوحيدة على وجه الكرة الأرضية التي تجلى عليها المولى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن رب العزة شرح لنا في القرآن الكريم «الوادي المقدس طوى»، حيث لن تجد تجمعا للأديان الثلاثة إلا على هذه الأرض المباركة في سيناء التي احتضنت كل الأديان.