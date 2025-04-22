أعلنت محافظة الجيزة عن وظائف شاغرة بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وذلك في إطار حرصها على توفير فرص عمل للشباب، وتقليل نسب البطالة، عن طريق التعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثماري.

مواعيد الأيام المفتوحة للتوظيف

وتنظم مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر أياما مفتوحة للتوظيف بمحافظة ل وظائف أخصائي تمويل للذكور والإناث، بالفروع الآتية:

- كفر الجبل والهرم يوم الأحد 27-4-2025، في 18 شارع زغلول منطقة مشعل الهرم.

- فرع المنيب يوم الاثنين 28-4-2025، في 1 شارع مصنع المكرونة مع تقاطع شارع جسر الكنيسة بالمنيب.

- فرع فيصل يوم الثلاثاء 29-4-2025، في 1 شارع محمد العربي متفرع من شارع العشرين، فوق قهوة ساعة صفا بجوار التوحيد والنور فيصل.

- فرع إمبابة، يوم الأربعاء 30-4-2025، في 5 شارع السودان برج اللؤلؤة فوق البنك الأهلي المصري، بميدان الكيت كات.

الشروط المطلوبة للوظائف

- مطلوب إناث وذكور.

- القدرة على العمل الميداني outdoor.

- مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- مقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها.

- السن من 18 إلى 35 سنة.

- بالنسبة للذكور شهادة الموقف من التجنيد.

المزايا والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- بداية التعيين 5500 جنيه، وحوافز ومتغير.

- تأمين صحي عام وخاص، وتأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا.

- إجازة الجمعة والسبت.