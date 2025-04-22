وظائف شاغرة بمرتبات تصل 20 ألف جنيه شهريا في مجال الجرافيك.. الشروط المطلوبة

يبدأ الفرد رحلة البحث عن وظيفة تلبي طموحاته منذ التخرج من الجامعة، على أن تتوفر فيها المرتبات المُجزية، تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ودأب موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي على توفير فرص عمل للشباب، ومنها في مجال تصميم الجرافيك بإحدى شركات صناعة تكنولوجيا المعلومات بمرتب شهري يصل لـ 20 ألف جنيه.

وأوضح موقع فرصنا كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في مجال تصميم الجرافيك، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة، وحقوق ومُميزات الوظائف، وكيفية التقديم لتلك الوظائف.

مسؤوليات الوظائف

- العمل على تصاميم الشركة وفقاً للمعاير المحددة.

- إعداد التصاميم المبتكرة وبشكل احترافي.

- جدولة المهام المطلوبة والالتزام بالانتهاء منها في المواعيد المحددة.

- العمل بالتنسيق مع جهات الدعاية والإعلان المختلفة.

معاينة أي تصاميم صادرة سواء مطبوعة أو منشورة على شبكة الإنترنت.

التطوير المستمر في الأدوات والبرامج المستخدمة ومُواكبة التطور في الأفكار الإبداعية للتصاميم.

الشروط المطلوبة لوظائف مصممين جرافيك

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل دراسي عالٍ.

- أن يكون لديه خبرة تبدأ من 3 سنوات أو أكثر.

- ألا يقل سنه عن 24 عاما، وألا يزيد عن 45 عاما.

- أن يمتلك مهارة في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لديه مستوى جيد في مايكروسوفت أوفيس.

- الوظائف تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين راتب شهري يصل لـ 20000 جنيه.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز شهرية.