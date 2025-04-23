رئيس قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: مصر تحتاج إلى إعلام أقوى وأسرع وأدق

رئيس قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: مصر تحتاج إلى إعلام أقوى وأسرع وأدق

رئيس قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: مصر تحتاج إلى إعلام أقوى وأسرع وأدق

قال الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر تحتاج إلى إعلام أقوى وأسرع وأدق.

هدف سمير عمر من الإعلام المصري

وأضاف عمر، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة ON: «هدفي أن تكون القنوات المصرية التي تنطلق من مصر، هي المرجع الأساسي عن ما يدور في مصر، بمعني اسمعوا منا لا تسمعوا عنا».

خطورة غياب المعلومة

وتابع رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الذي يخلق أي أزمة في تقديم صورة ما يدور في أي مجتمع هو غياب المعلومة، حيث إن عندما تغيب المعلومة من مصدرها الأساسي، ومن مصدرها الصحيح، يملأ هذا الفراغ، مؤسسات إعلامية ووسائل إعلامية، ليس بالضرورة أن يكون هدفها هو الحقيقة، فنحن بحاجة على أن يكون هناك إعلام على هذا النحو.

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